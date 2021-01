Kurb uudis: Tallinna loomaaia lõvi tuli eutaneerida

Tallinna loomaaed teatab kurbusega, et loomaaia asukate seast on lahkunud isane aasia lõvi Juna, keda teati ka hellitusnimega Johnny. Kõrges eas lõvil tuvastati 2020. aastal tervisekontrollis neerupuudulikkus, mis on üle keskea kaslaste üks sagedasemaid tervisemuresid.