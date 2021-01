Miks koer aevastab, kui talle pai teha?

Võibolla oled aga märganud, et koer aevastab vahel ka siis, kui talle pai teha ja mõelnud, mis on selle põhjuseks.

Koertel on väga tundlikud ninad. Seega võib aevastamist põhjustada juba isegi tugeva lõhnaga kehakreem või parfüüm. Sageli aevastavad nad allergiate tõttu. Levinumad allergiad koerte seas on muru, õietolmu, hallituse, tolmulestade, sigaretisuitsu, sulgede, kemikaalide, kahjurite ja ravimite vastu. Näiteks leidub parfüümides selliseid kemikaale, mis võivad mõnel koeral allergilise reaktsiooni esile kutsuda. Lisaks võivad tugevalõhnalised kreemid koera ka ilma allergiata aevastama ajada. Seda, milline kemikaal koera aevastama ajab, on aga keeruline selgeks teha, sest seaduseauk lubab tootjatel parfüümi koostisosad saladuseks jätta. Kõige parem variant on koera hellitama minnes jätta parfüümid ja tugevalõhnalised kreemid kasutamata.

Teine põhjus, miks koerad aevastavad, pole aga üldse nii tõsine. Nimelt võivad koerad ka mängu ajal aevastama hakata. Enamasti tähendab see seda, et koeral on lõbus. Aevastus mängimise ajal on pigem rahustav märk koerale endale kui ka teistele koertele. Seega, kuna koer võib mängu ajal rõõmust ja naudingust aevastama hakata, võib see ka pai tegemise ajal sama tähendada - et ta naudib enda ja omaniku kvaliteetaega.