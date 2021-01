Millest räägib sinu koera kehakeel?

Koerad on sotsiaalsed loomad ja neil on mitmeid omavahelisi suhtlusviise. Tihti kasutavad nad teiste koertega suhtlemiseks oma häält - nad hauguvad või uluvad. Siiski suurem osa vestlusest toimub kehakeeles. Neid märke, mis on suunatud teistele koertele, pole võimalik inimesel kuigi hästi tõlkida. Samas saab teine koer enamasti aru, kui esimene tahab, et temaga distantsi hoitakse. Lisaks jätavad koerad märke maha väljaheidetega. Sellise signaali saab teine koer kätte isegi siis, kui esimest enam seal kohal pole.

Ilmselt tead, et saba liputamine tähendab tihti seda, et koer on rahul ja õnnelik. Siiski leidub veel palju märke, mille teadmine aitab enda koeraga tugevamat sidet luua.

Kuigi saba liputamine tähendab enamasti seda, et koer on õnnelik, võib see teatud juhtudel tähendada ka hoopis vastupidist. See oleneb saba liputamise tempost. Kui saba liputamise tempo on pigem aeglane, siis koer on rahulik. Kui aga koer liputab saba kiiresti võib ta ärevil olla. Saba jalge vahele tõmbamine on aga hirmu väljendamise viis. Samas pigem ülespoole hoidev saba väljendab enesekindlust ja uudishimu.

Ka koerte kõrvad võivad nende tunnete kohta palju reeta. Rohkem peadligi ja tahapoole olevad kõrvad on märk ebakindlusest või murest. Kikkis kõrvad tähendavad aga seda, et koer on uudishimulik ja ümbruse suhtes väga tähelepanelik.

Lisaks sabale ja kõrvadele väljendavad koerad end palju näoilmete abil. Esimene asi, mida koerte puhul tavaliselt kohe märgatakse, on silmad. Silmadest on võimalik välja lugeda kõike süütundest kuni ebamugavuseni. Üks levinumaid märke, mida koerad silmadega annavad on nii-öelda vaalasilm. Koerad vaatavad kõrvale ja see näitab enamasti, et koer on stressis või et tal on selles olukorras ebamugav. Silmside omanikuga tähendab enamasti seda, et koer keskendub täielikult talle. Väga vähestel juhtudel võib tegu olla agressiivse koeraga.