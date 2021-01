Liiga hilja! Loomaomanikud seavad foorumeid loomaarstidele eelistades lemmikud surmaohtu

Loomaarst möönab, et üsna sagedaseks põhjuseks on rahapuudus või soov säästa. "Tundub, et inimesed arvavad, et äkki loom ise taastub, et haigus läheb ise üle. Ehk ei peagi raha kulutama," ütleb ta.

On ka olukordi, kus looma kliinikusse ülevaatusele ei toodagi. Mõned loomad kannatavad viimase hetkeni ja omanikud isegi ei märka, et nende lemmik on haigeks jäänud. Loomaarsti nõuanne kõlab järgnevalt: "Soovitan eriti hoolikalt jälgida oma lemmikloomi - seda, kuidas nad käituvad tavaelus, millised on nende harjumused, iseärasused. Võimalik, et see aitab haigust varemalt ära tunda. Eriti puudutab see eakaid loomi. Sageli omanikud märkavad, et lemmikloom hakkab kuidagi rohkem jooma/ urineerima või aeg- ajalt oksendab, sööb vähem või, vastupidi, rohkem, on kõhnaks jäänud. Aga millegipärast arvatakse, et see ei ole põhjus loomaarsti poole pöörduda, loom ju tunneb ennast normaalselt, ei ole loid. Aga kõik need ülalmainitud sümptomid ongi tegelikut põhjus loomaarsti poole pöörduda või vähemalt loomakliinikusse helistada ja nõu küsida. Mida varem loomaarst diagnoosi paneb, seda suurem on tõenäosus loom terveks ravida või vähemalt haigust kontrolli alla saada -eriti, kui jutt käib kroonilistest haigustest."