Koerapuurid – julm karistus või turvaline pelgupaik?

KIKA lemmikloomapoodide jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia Germani sõnul on kõige olulisem, et puure ei kasutataks koera kasvatamisel karistusmeetmena või siis kohana, kus koera hoida, et ei peaks temaga tegelema. „Kindlasti ei tohi puur olla koht, mis koera jaoks omandab negatiivse tähenduse – olgu selleks siis puuri kasutamine karistusena või kohana, kus koer veedab üksinda terveid päevi,“ rõhutab German. Puur peaks Germani sõnul olema piisava suurusega, et koer mahuks seal vabalt pikutama ja seisma ning see peaks olema pehmendatud ja sisustatud nõnda, et loom tunneks end seal võimalikult hästi.