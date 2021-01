VIDEO | Pärnu varjupaik päästis "merekooliga" ähvardatud pöialpoiste pesakonna elud

Võib üsna julgelt oletada, et enamus inimestele meeldivad kutsikad ja kassipojad ning nad viiksid mõne meeleldi omale koju. Sest ega see looma eest hoolitsemine ju keeruline pole, eks? Ometi käib uue pereliikme lisandumisega kaasas lisaks rõõmule ka suur vastutus ja hulk kohustusi, mis mõnel inimesel on ununenud või hoopis teadmata. Eriti kui loomas nähakse pereliikme asemel asja.

Nii juhtus viie vapra kutsikaga, kes detsembris Pärnu loomade varjupaika sattusid. Kui peremees varjupaika teatas, et tal on kutsikad, kellele kiiremas korras tuleb uued kodud otsida või vastasel juhul nad merekooli saadetakse, kiirustasid varjupaiga töötajad kohe kohale. See kõik toimus detsembris, pühade ajal, mil enamus inimesi perega kodus olid ja rahulikku jõuluaega nautisid - ometi teavad varjupaiga töötajad, et aega võib selliste väljakutsete puhul nappida ning kiire reageerimine on määrava tähtsusega.

Pererahvaga vesteldes jäi mulje, et loomade eest hoolitsemine oli tahaplaanile jäänud ning mõned olulised sammud tegemata. Pere kaks koera olid küll toidetud, kuid teadmatusest või tahtmatusest vaktsineerimata ja hooldamata. Samuti tundus, et kooliaegsed bioloogiatunnid olid inimestel ununenud, sest kui isane koer oli küll õues ketis, jooksis steriliseerimata emane küla peal vabalt ringi ning tema tiineks jäämine tuli ebameeldiva üllatusena. Täiskasvanud koerad, kes pole loomaarsti kunagi kohanud, olid inimpelglikud ja parasiite täis. Varjupaiga töötajate veenmisele vaatamata keeldus pererahvas täiskasvanud koeri ja üht isast koerapoega loovutamast ning varjupaika saabusidki viis kutsikat.