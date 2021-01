Viinaveaga perenaise poolt hüljatud ja auto alla jäänud koer pääses maanteel surnuks külmumisest tänu juhusele

Külmunud koer jäi Tartumaal Rannu - Rõngu maanteel silma ühele toredale naisele, kes ei saanud abi osutamata mööda sõita nagu pahatihti kombeks. "Alul arvas ta, et kutsa on surnud, aga lähem uurimine tõestas vastupidist: "Hurraa! Elus!" kirjeldab Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner .

Kui kaua koer abitult maanteel oli lebanud, ei oska keegi oletada, kuid see, et ta surnuks ei külmunud, on ime omaette. Vabatahtlik Signe Jürgenson üritas leida looma omanikke ning jõudis naabrite juhatusel lähedalasuvasse tallu, kus teati elavat viinaveaga naine, kes oma koera hooletusse jätma kipub. "Ma käin teda toitmas, sest perenaisel on kõva viinaviga küljes. Teda pole peaaegu kunagi koduski ja koer on enamus ajast omapäi!" selgitas üks naabritest. Vabatahtlikule avaneski talus pilt, mis räägitut kinnitas: inimtühi maja, kus kõikjal vedelesid koera väljaheited.