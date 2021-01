Rahvas valis 2021. aasta kalaks haugi

Haug on meie vete levinuimaid kalu, keda võib leida pea kõigist veesilmadest, kus on võimalik aastaringne elu. Kui toidubaas on piisav ja elupäevi antakse, kasvab haug tublisti üle 10 kg raskuseks ning enam kui meetri pikkuseks. Eesti parimad haugiveed asuvad Väinameres ning Lääne-Eesti saarte ümbruses, kus haugivaru on pärast 1990ndatel valitsenud mõõna-aastaid kenasti taastunud.