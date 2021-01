Foie gras’ tööstust laastab linnugripp: Prantsusmaal nõutakse massilist farmilindude hukkamist

Viis aastat pärast seda, kui suur nakkushaiguse puhang põhjustas Prantsusmaal miljonite partide hukkamise, on mitmed Euroopa riigid teatanud nakkusjuhtumitest. „Viirus on meist tugevam. Uusi klastreid tekib pidevalt," ütles Prantsusmaa foie gras' tootjate föderatsiooni CIFOQ juht Marie-Pierre Pé Prantsuse uudisteagentuurile AFP.

Põllumajandusministeerium teatas jaanuari alguses, et haiguspuhangute arv on tõusnud 124-ni, lisades, et alates 24. detsembrist on tapetud umbes 350 000 parti. Valitsuse veterinaarametnik Loic Evain ütles, et enam kui 200 000 parti on juba hukatud ning et igal aastal kasvatatavast 35 miljonist linnust kavatsetakse hukata veel 400 000. Kuigi viirus ei ole inimesele kahjulik, on see tema sõnul „väga-väga nakkav".

Belgia ametnikud teatasid hiljuti, et on hävitanud kolm nakatunud linnukarja - ühe Meninis riigi lääneosas, teise Dinantis lõunaosas ja kolmanda Flandria lääneosas Dixmude'is. Belgia föderaalne toiduohutusagentuur AFSCA, kes on käskinud linnuomanikel nakkuse vältimiseks linnud luku taga hoida, ütles, et metslindudel on leitud 20 viirusjuhtumit.

Herve Dupouy, Prantsuse tootja, kes juhib FNSEA põllumajandustootjate föderatsiooni Landes'i departemangus ütles, et „olukord on kontrolli alt väljas". Ta kutsus riiki üles hävitama kõik piirkonnas olevad linnukarjad ja kehtestama kahekuulise tootmise peatamise. „Muud lahendust ei ole," ütles ta.

Siiani on ametivõimud tapnud kõik pardid ja haned nakatunud karjast kolme kilomeetri raadiuses. Hukatud on ka vabapidamisel kanad ja kalkunid. CIFOQ teatas, et valitsuse ametnikud on ühiselt jaganud plaani laiendada hukkamisala. Linnugripi klastreid on tuvastatud linnufarmides ja lemmikloomapoodides Landes'i departemangus ja sellega piirnevates Gersi ja Pyrénées-Atlantique'i departemangudes.