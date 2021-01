Rootsi tapamaja peab jõhkrate videokaadrite tõttu uksed sulgema

Gustafsson andis lubaduse jätkata tööd selle nimel, et ükski loom ei peaks kokku puutuma tapamajades valitseva vägivalla ja väärkohtlemisega. "Kui videoid on meedias jagatud, on lisatud juurde hoiatus jõhkra sisu kohta. Me ei suuda isegi näha, kuidas meie “toitu” valmistatakse, kuna see on liiga vägivaldne. Sellest peaks meile piisama, et mõista, et see, mida me loomadele teeme, on vale. Meie ühiskonnas ei tohiks olla vägivald aktsepteeritud ning me peame loobuma suhtumisest loomadesse kui toitu,” rääkis Malin Gustafsson.