FOTOD | Aga kuhu söök kadus? Inimeste vastustundetus seab talvituma jäänud noorlinnud ohtu

Pühapäeva pealelõunal märkas tähelepanelik inimene Lohusalu rannavees hätta jäänud noorluike. Jääsupis olev luik ei liikunud eriti ning tema sabasulgede küljes oli suur jääkamakas. Kuna metsloomaühingu vabatahtlikel puudub võimekus jääle minna, paluti appi Lohusalu päästeselts, kelle liikmed ennastsalgavalt külma vette suundusid. Päästjate liikumist vees pidurdasid pea poolemeetrised jäätükid ning lind suutis eest ära liikuda. Kätte nad luike ei saanud, päästjad tegid väikese veeala jäätükkidest puhtamaks ning sinna õhtupimedusse noorluik tol hetkel jäi. Järgmisel päeval tegid päästjad uue katse, seekord oli luige jõuvarud nõrgemaks jäänud ning ta toodi viimaks välja.

"Enamik, kes siia jäid, on noored pojad. Vanemad läksid ees ära, pojad mõtlesid, et nad veel passivad, sest septembri-oktoobri ilm oli veel väga soe ja nad said edukalt süüa: konnasid, jänesepojadki olid veel olemas," selgitab Eesti Metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juht Virge Võsujalg. "Saatuslikuks sai paraku inimene, kes hakkas lindu toitma. Kui ta saab regulaarselt süüa, puudub tal igasugune motivatsioon rändele minna. Need linnud, keda on nähtud kodude lähedal, ongi sel põhjusel maha jäänud."

Ta toonitab, et noorte lindude otsus lõunasse mitte lennata tuleneb elukogemuse puudumisest. "Ega nemad ju ei tea, et külmaks läheb. Nemad mõtlesid, et inimene toidab ja nii hakkabki olema." Nõnda saab Eesti Metsloomaühing sageli teateid hätta sattunud kurgedest ja luikedest, kes tuleks külma käest päästa. Ka päästeamet peab abitute lindudega tihti tegelema. Aeg-ajalt tuleb ette ka pahaseid telefonikõnesid: miks te neid ära ei vii, näete ju, et külm on! Paraku on oma pesas, posti otsas, korstnal või ka lennul oleva kure püüdmine võimatu. "See on tulutu süüdistamine. Kurel on suur jõud ja kui ta suudab õhku tõusta, siis mina vaatamata kõigele endale tiibasid kasvatada ei saa," ütleb Võsujalg.