Šokk: lennuki pagasiruumi paigutatud koer oli maandumise ajaks surnud

María selgitab, et maandudes leidis ta oma koera surnuna ning koer ei reisinud kabiinis, nagu omanik oli soovinud.

Oma Instagram-i postitusel väidab ta, et ostis lennupileti selgitades üheselt, et ta reisib ainult koos oma koeraga. Ta räägib, et kuigi alguses lubati talle, et ta võib oma koera kabiini kaasa võtta, siis viimasel hetkel paluti tal loom koos kohvritega alla pagasiruumi saata.

Maria sõnul nõudis ta kohalikult lennufirmalt nimega Easy Fly seepeale, et ta koer paigutataks vähemalt turvalisse kohta koos oma puuriga, mis talle spetsiaalselt ostetud oli. "Kahjuks kui ma sihtkohta maandusin, leidsin oma lemmiklooma surnuna. Niipea, kui maandusime, jooksin ma teda otsima ja leidsin eest väga õudse olukorra: minu kutsu lamas elutuna kohvrite all. Nad ei pannud teda sinna kuhu ette nähtud ja seetõttu ei olnud tal piisavalt õhku, et hingata. Nad isegi ei jaganud mingeid selgitusi tema surma kohta, vaid lihtsalt andsid ta mulle üle, nagu oleks ta tavaline kohver, vältides igasugust vastutust."

Ta lisab: "Igaüks teab, et elusolend vajab hingamiseks hapnikku ja et mitte probleeme tekitada, ei konsulteerinud lennufirma loomaarstiga, sest nagu hiljem selgus, siis selles lennukis ei tohi ükski loom pagasiruumis reisida, kuna 25 tuhande jala kõrgusel langeb temperatuur sedavõrd, et põhjustab alajahtumist ja hiljem surmavat hapnikupuudust."

Lennufirma jagas omakorda Twitteris pressiteadet, milles selgitas omapoolset versiooni ning avaldas Homero omanikule kaastunnet.

"Austus ja loomade eest hoolitsemine on EasyFly jaoks prioriteet.

Homero puhul ei esitatud meile vajalikke dokumente, et ta kabiinis lennata tohiks. Need dokumendid oleksid pidanud olema emotsionaalset seisundit kinnitav arstitõend ja vaktsineerimiskaart.

Seetõttu pakkus lennufirma Homero omanikule välja looma pagasiruumi paigutamise, nagu sellistes olukordades alati tehakse. Omaniku nõusolekul nii tehtigi," kinnitab lennufirma lisades, et vedajatena ei tea nad, millised peaksid olema spetsiaalsed füüsilised ja emotsionaalsed tingimused, samuti temperatuuri ja õhurõhu nõudmised, mida üks või teine loom reisides talub. Nende välja selgitamine ja oma lemmiku taluvuspiiri teadmine peaks olema loomaomaniku vastutus.