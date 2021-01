Briti sõdurid aitasid Tapal tabada ilutulestiku tõttu põgenenud nälginud koera

Roi oli kodust pagenud ümberringi lastud ilutulestiku tõttu ja tema meeleheitel peremees juba kaotamas lootust sõber üles leida. Eile saabus Loomapäästegrupile aga teade, et üht kõhnunud looma on nähtud Tapa polügoonil. "Kuts oli arg ja liikus eest ära, kuid sõjaväelased nägid, et see koht oli selline, kus koer on olnud pikemat aega ja otsustasid ehitada käepärastest vahenditest pesa ja jätsid talle süüa," kirjeldab Loomapäästegrupi liige Erko Elmik, kes kohale koera otsima sõitis.

Kaitsevägi andis ka loa polügoonil viibimiseks ning Erkol õnnestus teha kindlaks koera peremees. "Peremees oli käinud ka lähiümbruses otsimas, aga ei miskit. Ta kartis kõige hullemat, kuna seal kandis on hunte väga palju ja lootus kahanes. Leidsime palju jälgi. Kitsed, põdrad, jänesed, kärplased ja ka koera omad. Väga palju jälgi olid tema pesa ümbruses, kuid siis liikusid need eemale. Õhtul hakkasime kohale tulnud rahvaga neid jälgi ajama aga lõpuks jõudsime tupikusse, kus õiged jäljed kadusid," jutustab Erko.

Päeva lõpuks jäid otsingud katki ning nendega alustati uuesti täna - paraku tulutult. Kui rahvas juba alla andma hakkas, saabus sõnum, et Briti sõduritel on õnnestunud koer enda juurde meelitada. "Oh seda rõõmu! Saime taas täpsed koordinaadid ja algas sõit koera juurde. Kohapeal oli näha Landroveri ääres pikutav Roi, britid kõrval kaevikut kaevamas," räägib Erko. "Nad olid näinud koera liikumas ja meelitasid ta enda poole. Selleks oli kulunud kohutavalt palju aega ja terve jagu meestele lõunaks mõeldud võileibu, aga usalduse nad võitsid ja Roi jäi nendega. Kui omanikku poleks olnud, oleks sealne brittidest jaoülem koera endale tahtnud. Tahtis mulle juba oma aadressi anda, et ma viiks koera talle koju naisele ära."

Otsijad aitasid koera bussi juurde ning täheldasid, et loom oli juba näljast viletsaks jäänud. Roi aidati üheskoos peremehe juurde tagasi ning loeti igaks juhuks peale ka õpetussõnad, kuidas koera toita, et ta näljast kokku tõmbunud magu tasapisi tõrgeteta tööle hakkaks. Loomapäästegrupp soovib tänada kõiki, kes otsingutele kaasa aitasid. "Te ajate õiget asja ja süda on õige koha peal!" tunnustavad nad.