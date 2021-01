Sa ju ei taha seda oma juustesse: sarvedest valmistatud keratiin ja siidiussidest keedetud proteiin! Kuidas valida loomasõbralikke juuksehooldustooteid?

Biotiini (Biotin) ehk H-vitamiini ehk B7-8 vitamiini kasutatakse enamasti maskides ja palsamites, et juuste struktuuri parandada. Biotiinil on oluline osa rakkude uuenemis- ja kasvamisprotsessis. Biotiin aitab ka kehal toota kollageeni, mis annab juustele ja küüntele tugevuse, ning see esineb looduslikult erinevates kogustes paljudes toitudes, eriti pärmis, maksas, neerudes, munakollases, sojaubades, pähklites ja teraviljades. Biotiini sünteesitake eri allikatest, kuid tänapäeval on enamus biotiinist on sünteetiline, valmistatud toornafta keemilise sünteesi teel. Kui näed poes juuksetoodet, mis sisaldab biotiini ning sellel pole vegan märgistust peal, siis kontrolli tootjalt igaks juhuks üle - vaata nende veebilehte või kirjuta neile e-kirja teel või sotsiaalmeedias. Üldjuhul peaks mitmekülgne tervislik toitumine tagama juba piisava biotiini taseme organismis ja lisabiotiin kosmeetikas pole vajalik. Kui soovid siiski oma biotiini tarbimist suurendada, siis söö biotiinirikkaid toite või soeta apteegist vegan biotiini toidulisandeid.

Stearüülalkohol (Stearylalcohol) on sellest valmistatud küllastunud rasvane alkohol, mida kasutatakse šampoonides ja juuksepalsamite laialdaselt juuksekattena. Põhiliselt saadakse steariinhapet searasvast, aga võib ka saada kookosest ja shea-pähklitest. Jällegi tasub uurida, kas pakendil või tootja veebilehel on päritolu kirjas.

Nii laktoferriini (Lactoferrin), mis on loomade eritistest (enamasti lehmade piimast) saadav rauda siduv valk, kui ka hüdrolüüsitud piimavalku (Hydrolyzed Milk Protein), mis on keemiliselt muudetud piimavalk, kasutatakse sagedasti juuksetoodetes palsamina.

Hüdrolüüsitud siidiproteiin (Hydrolysed Silk Protein) on tuntud oma võime poolest täiendada juukseid tsüsteiiniga, mis on üks neljast aminohappest, mis on vajalik keratiini tootmiseks juustes. See valk tungib juustesse ja parandab nende elastsust purunemise vastu, moodustades ühtlasi juuste ümber kaitsva barjääri. Kuigi hüdrolüüsitud siidiproteiinil on juustele hämmastav kasu, pole see koostisosa just vegan - nagu me kõik teame, saadakse siidi siidiussidest nende keetmise läbi. Vegan toodetes asendatakse see koostisosa taimsete hüdrolüüsitud valkudega või muude juukseid parandavate koostisosadega.

Keratiin (Keratin, Hydrolyzed Keratin) on üks juuste ja küünte peamiseid komponente. Tegemist on elastse valguga, mis kaitseb juukseid murdumise ja lõhenemise eest. Keratiini saab loomade sulgedest, villast ja sarvedest. Kuigi leidub ka taimset või biosünteesitud keratiini, siis kosmeetikas ei ole see veel väga kasutust leidnud. Seega, kui toode sisaldab keratiini, on see ilmselt loomset päritolu.

Toome välja ka mõned koostisosad, mida saadi mõningate aastakümnete eest loomadelt, kuid tänapäeval võib neid koostisosasid üsna julgelt loomasõbralikuks pidada:

Hüaluroonhape (Hyaluronic Acid) on looduslik suhkur, mille ülesanne on säilitada nahas niiskustase. Vananedes keha hüaluroonhappe (HA) tootmine väheneb ja nahk kaotab oma noorusliku elastse välimuse ja tekivad kortsud. Juuksehooldustoodetes kasutatakse hüaluroonhapet sarnasel eesmärgil - niisutamiseks ja noorendamiseks. Enamasti kasutatakse hüaluroonhapet just palsamites ja maskides. Kuigi algselt saadi hüaluroonhapet kukkede harjast, siis tänapäeval on see protsess enamasti asendatud mikroorganismide kääritamisega. Esimene kääritatud hüaluroonhape toodeti Streptococcus zooepidemicus'est ning see on hetkel tavaline tüvi HA tööstuslikus tootmises. Seega ei soovita me koostisosade puhul hüaluroonhapet sugugi vältida - tegemist on väga hea koostisosaga, mis suure tõenäosusega on vegan (kuigi võite alati igaks juhuks tootja kodulehelt üle kontrollida).

Tsetüül- ja tsetearüülalkohol (Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol) on sarnased keemilised ühendid, mida kasutatakse just juuksehooldustoodetes. Tsetearüülalkoholi saadakse tsetüül- ja stearüülalkoholi omavahelisel reageerimisel. Tegemist on valge vahaja ainega, mis annab tootele kreemisema konsistentsi ja lihtsustab laiali hõõrumist, eriti just šampooni puhul. Varem saadi tsetüülalkoholi näiteks kašelottidelt ja seejärel delfiinidelt, kuid nüüd pärineb see sagedamini kookos- või palmirasvast. Kuna kookos on paljude jaoks allergeen, siis tihti märgivad tootjad juurde ka aine päritolu.

Mida teha, kui kahtled?

Kõige lihtsamini leiab loomasõbraliku kosmeetika riiulilt üles märgiste järgi. Täna on mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud märgiseid nii vegan kui ka loomasõbraliku kosmeetika jaoks.

Paljud brändid, eriti just luksusbrändid, eelistavad märgistevaba pakendit. See ei tähenda, et antud toode ei võiks olla vegan või loomasõbralik. Heaks näiteks on Dr.Organic ja Eesti oma Luuv. Kuigi toodetel puuduvad uhked märgised, siis kodulehelt leiab ohtralt lisainfot nii brändi põhiväärtuste kui ka koostisainete päritolu kohta. Kui kahtled oma lemmikbrändis, siis otsi lisainfot nende kodulehelt.

Alati on abiks ka koostisainete nimekirja lugemine. Tõsi, esmapilgul on see hirmutav ja enamik sõnu on tavainimesele täiesti arusaamatud, kuid täna lisavad paljud tootjad juba kõigi nende keemiliste elementide vahele ka arusaadavamaid seletusi. Keemilise ühendi taga võib olla sulgudes kirjas aine lihtsam nimetus või päritolu. Sellist sildistamise viisi kasutavad enamasti just väiksemad tootjad ja kohalikud ettevõtted, kelle jaoks on oluline olla võimalikult läbipaistev ja kasutajasõbralik.

