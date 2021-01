Veelgi ohtlikum pandeemia tulekul? Esimesena väljaspool Hiinat koroonaviiruse tuvastanud teadlane hoiatab järgmise nahkhiirtelt leviva viiruse eest

Maailma üks juhtivaid virolooge Supaporn Wacharapluesadee on aastakümneid vedanud projekti Predict, mille eesmärgiks on tuvastada zoonootilisi viiruseid. Seega oli ta ka esimene, kes pööras tähelepanu kogu planeeti laastavale COVID-19-le. Nüüdseks on ta leidnud levivat veelgi ohtlikuma potentsiaaliga viirust nimega Nipah. Sellegi keskmes on nahkhiired, keda Wacharapluesadee on aastaid uurinud.

Juba 1998. aastal avastatud viirusest põhjustatud haigusjuhud on viimastel aastatel olnud kasvutrendis, need on teadlaste tõttu fataalsemad ning siiani puudub haigusele ka ravi. Sarnaselt COVID-19le kahjustab see hingamisteid.

Wacharapluesadee ütles BBC-le, et haigusesse suremus inimeste hulgas ulatub 40 protsendist 75-ni. Ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni nimekirjas kuulub Nipah 10 kõige ohtlikuma viiruse hulka. Haiguse levimise põhjuseks on nahkhiirtelt inimeste poolt üle võetud territooriumid. Bangladeshis ja Indias on juba tuvastatud mitmeid laiaulatuslikke koldeid ning erinevate uuringute kohaselt on neil seos datlipalmi ekstrakti töötlemisega. Just nendel puudel pesitsevad meelsasti aga nahkhiired. Kuna traditsiooniliste elupaikade kadumise tõttu kolivad nahkhiired ümber ka teistele taimedele, kasvab levikuoht pidevalt. Nipah levib mitte ainult loomalt inimestele, vaid võib laastamistööd teha ka teiste loomaliikide, näiteks sigade hulgas.

Allikas: El Confidencial