Jah, ka nemad teevad seda: millisel juhul muutub koerte eneserahuldamine ebanormaalseks?

Eneserahuldamisega tegeleb enamik koeri, seda praktiseerivad teinekord ka need, kes on steriliseeritud või kastreeritud. Muretsema peaks hakkama siis, kui neljajalgne sõber kipub seda liiga tihti tegema.

"Eneserahuldamine on koerlaste tavaline ja eluterve käitumine," kinnitab Emily Weiss, käsiraamatu "Loomade käitumisest varjupaikade veterinaaridele" autor. Ka etoloogiateadlane Karen Overall ütleb, et selle tegevusega alustavad koerad juba kutsikaeas ning enamik neist jätkab ka pärast steriliseerimist. "See käitumine on ümbritsetud paljudest müütidest ning paljud seovad seda domineerimisvajadusega, kuid enamikel juhtudest ei vasta see tõele," märgib ta.

Eneserahulduseks leiavad koerad erinevaid objekte: teised loomad või inimesed, mänguasjad või pehmed padjad. Sage on ka oma suguelundite lakkumine. Koeraekspertide sõnul võtavad loomad seda enamjaolt mänguna. Samuti on eneserahuldamine märk sellest, et koer on liigselt erutatud või teda pole piisavalt sotsialiseeritud. "Tihti tuleb ette, et koer, kes on äsja teisega tutvunud, üritab talle selga ronida. Ka oma aseme kallal toimetamine viitab üleerutusele," selgitavad eksperdid.

Võimatu pole aga ka oma üksinduse leevendamine eneserahuldamise kaudu. Sellel on samasugused tagamaad nagu pideval haukumisel või rahutul saba taga ajamisel ning see liigitatakse kompulsiivse käitumise alla. "Kui eneserahuldamine leiab aset mitu korda päevas, sellele lisanduvad toitumisprobleemid ning koer ei suuda oma keskkonnas rahulikult käituda, on tegemist psühholoogilise häirega," tõdeb Weiss.

Halvimal juhul võib loom sellise tegevuse käigus ennast vigastada, ka liiga sage genitaalide lakkumine on ohtlik. Sellistel juhtudel on mõistlik loomaarstile probleemist rääkida.