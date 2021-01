„Tihti vajavad mähkmeid vanemas eas koerad, kes ei suuda oma hädasid enam kontrollida. Lisaks kõrgele vanusele võib hädapidamatust põhjustada ka ajutine või krooniline haigus ning kasvõi liigne erutus," selgitab Ksenia German, kelle sõnul on ka üsna tavaline, et koerad ei suuda oma häda kontrollida näiteks operatsioonijärgselt. „Mähkmete kasutamine on hea võimalus hoida oma elamise puhtana, aga tegelikult on see ka koerale kasulik. Koerad on targad loomad ning tunnevad end sageli süüdi ja on stressis kui häda peaks tuppa juhtuma, isegi kui see on näiteks tervislikel põhjustel - loom ju ei tea vahet teha," on Ksenia Germani sõnul teatud olukorras mähkmete kasutamine lisaks omaniku mugavusele ka looma enda heaolu huvides.