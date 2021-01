FOTOD | Korteriloomaaiast päästetud tantsujalakesed ihkavad päriskoju

Kärberi tänaval asunud korteriloomaaias oli olukord kontrolli alt täielikult väljunud, kui Loomapäästegrupp loomi päästma suundus: 180 hooletusse jäetud elusolendit elasid ebasanitaarsetes tingimustes ja paljunesid omavahel, kuidas juhtus. Väikeste loomade hooldamisele pühendunud Marika Nekljudova juurde saabusid jaapani tantsuhiirte ema koos poegadega, isane ja veel üks hiir, keda algselt peeti isaseks, kuid kes osutus hoopis tiineks emasloomaks. Pooled pisikesed pojad olid leidmise hetkeks surnud, kuid emasloom on vahepeal maha saanud uute poegadega. Need hiired ootavad nüüd kodupakkumisi.

"Nemad on ilmselt, mingi ristand jaapani tantsuhiirega, täpselt ei oska öelda - võibolla on mõni vanematest olnud laborihiir," kirjeldab Marika, kes lasi loomaaia töötajal hiired üle vaadata. "Mõned neist on suuremad, kui tantsuhiir olema peab." Tema sõnul ei saa välistada ka sugulaspaaritust. "Loomad olid seal kõik koos ja mõned neist ka lahtiselt." Suguluspaaritus võib kaasa tuua geneetilisi rikkeid, aga hetkel ei ole tema hoole all olevatel hiirtel mingit patoloogiat täheldatud.

Aastaid erinevate näriliste eest hoolitsenud Marika iseloomustab tantsuhiiri järgnevalt: "Dekoratiivsed hiired, kohanevad kiiresti uues kohas ja harjuvad inimesega. Kui nendega rohkem tegeleda, harjuvad inimesega ruttu ja on head lemmikloomad, sest ei ole agressiivsed ja ei hammusta. " Hiirehuvilistele jagab ta soovitusi nende hooldamiseks: jaapani hiired peavad saama nii loomset kui taimset toitu, kuid nende põhitoiduks sobib granuleeritud kuivtoit, mis on mõeldud hamstritele, hiirtele. "Lisaks armastavad Jaapani hiired nosida kuivatatud jahuussikesi, kurki, peterselli, porgandit, õuna, võilillelehti, kaerahelbeid," loetleb ta ning toonitab, et nendele loomadele kapsast anda ei tohi.