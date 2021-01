Julmus sai lõpu: Saksamaa lõpetab tibude hukkamise linnukasvatuses

Saksamaa valitsuse sõnul on saadaval mitmeid meetodeid, mille kaudu on võimalik tuvastada tibude sugu juba enne koorumist. Üheks neist on muna sisse laseriga miniatuurse augu tegemine ning vedelikust suguhormoonide proovide võtmine. Sel viisil on võimalik veel koorumata linnu sugu kindlaks teha. Sakslased on loomasõbralikule tulevikule mõeldes investeerinud miljoneid eurosid ning on selliste uuendustega eeskujuks ka teistele riikidele.