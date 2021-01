Aita aasta looma, paku rotipoiss Toomasele kodu!

Eelmise nädala lõpul saabus seltsi hoole alla üks vahva rotipoiss. Toomase eelmised omanikud otsustasid temast loobuda, kuna rott ründast last, kui too teda puurist välja hakkas võtma. Enne seda oli tegu olnud alati sõbraliku loomaga. Võib oletada, et poisi järsk muutus käitumises tuleneda halvenenud tervisest või mõnes muust ebamugavustundest. Seetõttu külastab Toomas sellel nädalal ka loomaarsti.