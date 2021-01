Jalarõngas päästis karantiinireeglite rikkumises süüdistatud tuvi hukkamisest

Ranges karantiinis Austraalia suhtub igasugusesse rändesse praegu kiivalt ega säästa ka linde. Spordituvi Joe arvati olevat lennanud üle Vaikse ookeani ning seetõttu sooviti talle turvalisuse kaalutlustel ots peale teha põhjendusel, et lind rikkus karantiinireegleid.

Spetsiaalselt tuvivõistluse jaoks aretatud Joe päästjaks sai aga võltsitud jalarõngas. "Uurimine tegi kindlaks, et Joe on suure tõenäosusega siiski austraallane," teatas Austraalia põllumajanduse, keskkonna- ja veeamet.

USA uue presidendi Joe Bideni auks Joeks nimetatud tuvi maandus Melbourne`i elaniku Kevin Celli-Birdi aias detsembri lõpus. Rõngas tema jala ümber viitas, et ta kuulub Alabamas elavale omanikule ning viimati oli teda nähtud oktoobris Oregoni osariigis. Kohalikud võimud leidsid seepeale, et ta tuleks hukata, kuna kujutab endast riski teistele ümbritsevatele lindudele. Siiski otsustati USA tuvide organisatsioonist tema järele pärida ning sealt kinnitati, et rõngas Joe jala ümber ei ole autentne, idendipettusi tuleb väärtuslike spordituvidega seoses ette üha enam.