ILSE BLOGI | Ega taksivõtt ole naljaasi!

Kõik need vahejuhtumid on aastate jooksul vaid süvendanud arusaama, et täiuslikuks õnneks on vaja taksi. Äratundmine, et see peab juhtuma nüüd, sündis toimetades üht lugu, kus loetleti vigu, mida koera kasvatamisel tehakse ning mille käigus mõistsin, et uue kutsika puhul saan võimaluse neid ennetada. Esmalt oli mul idee fix mustast taksipoisist, kes kannaks väärikat nime Wolfgang, kuid õige pea selgus, et arvata, justkui vedeleks kodu ootavaid takse ridamisi iga nurga peal, on äärmiselt naiivne. Niipea, kui mõni kutsikas müüki ilmus, rabati see ka kohe ära. Takside peale on järjekord, et teaksite!