VIDEO | Tartu Puumarketis kolab ringi ilves

Klientide sõnul on ilvest jaanuarikuu jooksul samas nähtud mitmeid kordi. „Hoovi pealt ta liikus mulle vastu, tundus noorepoolne loom olevat ja keeras varjualuse alla ja jäi sinna olukorda jälgima," kirjeldas üks klient. Samas elutseb veel teisigi metsaelukaid, näiteks jäneseid ja rebaseid. Puumarket asub Tartu linna külje all, kus on pikk lagendik kuni Emajõeni ja paari kilomeetri kaugusel on ka metsatukk ja Ropka-Ihaste looduskaitseala.