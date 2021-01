VIDEO | Käärinud pirnid tegid orava purju

Naine oli koristanud külmpkappi ja käärinud pirnid sealt õue tõstnud, et need hiljem ära visata. Üks orav aga lasi pirnidel hea maitsta. Umbes tund aega hiljem nägi Katy, kuidas ta veidral kõnnakul mööda hoovi tuias. "Taipasin, et pirnid olid pahaks läinud ja koristasin need ruttu õuelt ära, et uut õnnetust ei juhtuks," selgitas naine. Ta muretses orava tervise pärast kogu öö, kuid oma hinge rahustuseks nägi toda järgmisel päeval hea tervise juures olevat.