7 nippi, mis muudavad su lemmiku fotomodelliks

1.Kaamera alati pildistamisvalmis!

Nutitelefonidel on suurepärase kvaliteediga kaamerad ja fototöötlusprogrammid. Tee endale need põhjalikult selgeks, otsusta, kas soovid portree- või panoraamfotot ning milline valgustus sobiks.

2.Kontrastne ja tühi taust

Kui planeerid fotosessiooni oma koera või kassiga, hoia taust ebaolulistest detailidest vaba. Ka taustavärvid on olulised, et su lemmiku karvkatte võimalikult silma torkaks. Fotod kukuvad paremini välja, kui keskkond on lemmikule tuttav ja ta ei närvitse tundmatu ümbruse pärast.

3.Mine looma tasandile

Isegi, kui see tähendab kõhuli maas roomamist, püüa olla temaga samal tasapinnal. See annab ka suurepärase võimaluse näha maailma looma perspektiivist ja tabada tema näoilmeid, millest sul enne aimugi polnud. Võta ette nii vertikaalsed kui horisontaalsed klõpsud.

4.Saagu valgust!

Iga professionaalne fotograaf teab, kui suur roll on õigel valgustusel.

Kui tegemist on tubase kassiga, lase tal poseerida loomulikus valguses. Igal juhul ära aseta teda akna ette, muidu on tulemuseks vaid siluett. Pea meeles, et välklambi valguses jäävad looma silmad pildile rohelistena justkui inimeste omad punastena. Varase hommiku või hilise pärastlõuna valgus on fotosessiooniks parimad.

5.Maiused

Jah, ta on palju parem modell, kui sul on kaasas tema lemmikmaius. Mänguasi pole samuti halb mõte. Kassid reageerivad hästi ka valgusstimulatsioonile, näiteks laserkiirele.

6.Pähklivõi on võti!

Kasside puhul töötab hästi väikese koguse pähklivõi kõrva taha määrimine. Suurem efekt on sellel siis, kui kasse on kaks - see paneb neid teineteisele lähenema, et kõrvataguseid puhastada ning õnnestubki mõlemad pildile püüda.

7.Väljakutsed!

Sotsiaalmeedias ringleb tohutul hulgal erinevaid väljakutseid lemmikloomadele. Hoia neil silm peal, vali välja sellised, mis on lemmiku jaoks ohutud ega alanda teda - ning osale! Võibolla on just sinu koduloom järgmine sotsiaalmeedia staar!