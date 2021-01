LHV: loomavaenulikel ettevõtetel pole meie juurde asja

Kui rääkida nüüd täpsemalt sellest välistusnimekirjast, siis maailmas on juba väga paljud teised pangad sarnaseid asju teinud. Kasvõi Skandinaavias on suured pangad, kes on jätkusuutlikkusega tegelenud 10-20-30 aastat. Kindlasti on kaubandussektoris ka väga palju teisi, kelle poole vaadata ning kellelt šnitti võtta ja inspiratsiooni saada.

Mis on jätkusuutlikkus ja kestlikkus? See ongi ju see, et me saaks pakkuda väärtust pikemaajaliselt, et me saaksime kesta. Kui see ei inspireeri, siis ma ei tea mis inspireerib. Olla parem, saada paremaks, proovida paremini ja olla motiveeritud on kindlasti hästi suur inspiratsiooniallikas.

Samamoodi on ju innustus teha oma äri paremini ja tulemuslikult. Täna on väga-väga palju näiteid, kus hoolimatu ja destruktiivne käitumine ei ole võrdusmärgiga kasumlik ja väga palju näiteid, kus hooliv, jätkusuutlik ja kestlik käitumine on ka äriliselt tulemuslik.

Eks me oleme kõik aru saanud, et destruktiivse ja hoolimatu käitumisega ei jõua me isiklikus elus mitte kuhugi ning samuti ei jõua mitte kuhugi ettevõtted ega pangad. Innustus olla parem ongi ju tegelikult see, millest me siin täna räägime.

See välistusnimekiri ja need tegevusalad on tegelikult osa meie suuremast programmist ja suuremast strateegilisest eesmärgist hakata oma äritegevust jätkusuutlikumaks muutma. Projekt sai tegelikult hoo sisse juba natuke rohkem kui aasta tagasi - 2019. aasta septembris. Iga panga või finantsettevõtte suurim mõju on ju läbi nende äritegevuse. Jõudsime läbi strateegiliste jätkusuutlikkustegevuste lõpuks selleni, et hakkasime igasse protsessi natuke täpsemalt sisse vaatama ja sündiski see välistusnimekiri, mis oli loogiline jätk meie tegevustele.

Klientidele tähendab see,et peab hakkama natuke rohkem mõtlema oma tegevusele ja sellele, et pank saab jätkusuutlikult toimida ainult siis, kui tal on piisavalt infot nii nende projektide kui ettevõtete kohta.

Esimene asi, mida see kaasa toob, ongi võib-olla see, et ettevõtted peavad hakkama natuke rohkem infot koguma ja ka pankadele edastama. Kindlasti on informatsioon, et üldse enda mõjudest aru saada, selline ESG tuumikteema. Meiegi oleme pidanud väga palju mugavustsoonist välja tulema, et enda portfelli mõju paremini teaduslikult mõõta. Kindlasti läheb ka klientidele surve, et tuleb mõõta rohkem enda mõju ja olla valmis ka pankadele sellest rääkima.

Lisaks tahaksime ikka näha ennast näha natukene positiivse motivaatorina. Me saame paremini oma äri ajada ainult siis, kui need ettevõtted, kellega me äri teeme, on motiveeritud olema jätkusuutlikud.

Teine koht, mille välja tooksin on see, et surve ühiskonnas on piisavalt kaugel, et iga ettevõte - ükskõik millises ärivaldkonnas ta tegutseb - peab hakkama vaatama, kuidas natuke hoolivamalt ja jätkusuutlikumalt oma äri ajada. Majandus ei saa kindlasti jätkusuutlikult toimida, kuijätkusuutlikud on ainult pangad. Majandus peab ikka üldiselt sinnapoole liikuma ja eesotsas ettevõtetega.

Seega, kui ma olen karusloomakasvataja või inimene, kes soovib foie gras'd toota, siis teie jutule enam ei maksa tulla?

Exclusion seda täna ütleb. Kindlasti on oluline juurde lisada, et 2020. aasta juulis hakkas meil see välistuslist toimima, aga need punased jooned on olnud alati. Eks neid krediidiotsuseid ei tee ju kuskil mingisugused robotid, kompuutrid ega algoritmid. Nende taga on alati inimesed, kes ka tõesti mõtlevad läbi, ning krediidiotsustes on potentsiaal 10-15-20 aastat.