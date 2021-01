Eelista linnupiinamisele taimset alternatiivi: Pärnu kohvik valmistab foie gras`d ilma julmuseta

Krooni tegevjuhi sõnul on oluline foie gras'le tähelepanu tõmmata, sest tihti ei ole inimesed selle tootmisega seotud protsessidest teadlikud. „Üritame oma panusega taimset foie gras'd müües näidata klientidele, et alati ei pea valima loomset varianti, selleks et saada maitseelamust. Oleme täheldanud Kroonis seda, et mida rohkem me oma taimse menüü väljatöötamisse panustame, seda rohkem on meil külastajaid - mitte ainult taimetoitlasi, vaid ka tavalisi inimesi, kes soovivad saada põnevat taimset maitseelamust või lihtsalt tervislikumat toitu." Berens sõnab, et rasvamaksa tootmine on ebavajalik, kui on võimalik pakkuda taimset varianti, mis on sama maitsev (või kohati isegi parem) ega eelda loomade julma kohtlemist. Ta selgitab, et taimne roog on ainuüksi toiteväärtust arvestades palju tervislikum. Patoloogiliselt rasvunud maksa asemel on nende taimne foie gras valmistatud põhiliselt pähklitest, läätsedest ja seentest, kuid maitseb klientide sõnul originaaliga sarnaselt.

Küsimusele, miks võiksid ka teised kohvikud foie gras'st loobuda või selle taimse versiooniga asendada, vastab Berens, et taimne versioon on odavam, säilib kauem ning on samas väga sarnane originaalvariandiga. Ta toob välja, et lisaks on loomsest tootest taimse variandi loomine kokkadele hea eneseteostusvõimalus. Oluline on ka see, et uued katsetused toovad juurde kliente, kes ootavad, et saaks proovida uusi huvitavaid maitseid. Kohviku juhataja lisab, et eriti kasulik on see väikeettevõtjatele, kes soovivad oma külastajate arvu suurendada. Patricia Berens lisab, et loomade heaolu tõstmiseks ei pea ilmtingimata müüma ainult taimseid toite - iga väike samm paremuse poole aitab. Kroon on aastate jooksul püüdnud järjest eetilisemaks minna. Näiteks on nad asendanud tavalised munad puurivabade kanamunadega, pakuvad igapäevaselt taimseid päevapakkumisi ja võtavad osa kampaaniast Taimne Teisipäev.