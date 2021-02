Stress? Võõrad kassid akna all? Mida teha, kui kiisu pidevalt nurka pissib?

Juhul, kui tegemist on käitumisprobleemiga, peate nüüd välja selgitama, mis on selle probleemi aluseks. Kassid võivad liivakastist väljapoole pissida stressi tõttu, hirmust või vajadusest oma territoorium märgistada.

Esimene samm oleks kindlasti välistada terviseprobleemid. Põiepõletikuga või põiekividega kassid võivad teinekord valesse kohta pissida, kuna neil on valus ja nad tahavad kohe ära käia, et seda valu leevendada. Viige kiisu loomaarsti juurde, rääkige oma murest ning andke arstile nii palju infot, kui oskate. Paluge, et arst teeks kassile ultraheliuuringu ning võtaks uriini- ja vereproovi.

Isegi, kui teil teisi loomi ei ole, tasuks kass mõneks ajaks väiksemasse tuppa eraldada, et saaksite tema käitumisel paremini silma peal hoida. Vaadake, et tal oleks toas puhas liivakast, ning veetke temaga toas palju aega koos. Kui tema pissimine on tingitud stressist, olge talle toeks, rääkige temaga tasasel häälel, mängige temaga, tehke pai, andke talle tavapärasemast natuke rohkem hellust ja tähelepanu, et ta tunneks end julgemalt.

Küsige loomaarstilt toidu osas nõu. Kui ta vajab kindlat ravitoitu või rahustavad toitu, lähtuge sellest nõuandest. Apteekides on müügil ka Serene UM tilgad, mida võite tema toidu sisse panna, ning võite proovida kodus kasutada ka Feliway difuusorit, et tagada kassile rahulik atmosfäär. Katsetage ka erinevate kassiliivadega - mõnikord võivad kindlad liivasordid põhjustada teie kassi käppadele ebamugavust ja valu, ning nad keelduvad seetõttu liivakasti kasutamast.

Pissimiskohti ja liivakaste koristage eriti hoolega, et pissimisest ei jääks maha lõhnasid. Isegi, kui teie enam pissilõhna ei tunne, võib teie kass seda tunda ja minna samasse kohta uuesti. Apteekides ja loomapoodides on olemas spetsiaalsed vahendid uriinilõhna eemaldamiseks ning samuti võite küürida pissimiskohti kloorilahusega (näiteks Domestos 1:32 suhtes veega). Jälgige, et koristamise ajal ei oleks lapsi ega loomi läheduses, ning tuulutage pärast tuba korralikult. Võimalusel käige pinnad pärast aurutajaga ka üle.

Kui kass on terve, kodu on puhas, liivakast on eriti puhas, kass on rahulik ja tunneb end kodus enesekindlalt, siis ei tohiks enam esineda probleemi valesti pissimisega. Kui kass endiselt valesti pissib, filmige tema käitumist ning võtke ühendust veterinaariga.

Lahendus on alati olemas, ärge heitke meelt!

Allikas: kassiabi.ee