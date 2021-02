Hiilgeaegadel sadu tuhandeid loomi pidanud karusnahafarmi puurid jäid lõpuks tühjaks

"Karusloomafarmide tegevus on Eestis sammu kaugusel lõpust. Seda nii tänu inimeste väärtushinnangute muutumisele, loomakaitseorganisatsioonide tegevusele kui ka sellele, et kõigi loomasõprade rõõmuks on Riigikogu liikumas karusloomafarmide keelustamise poole," sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering, kes on karusloomafarmide loomade heaolu probleemidega tegelenud viimased 15 aastat. "Eesti viimased karusloomafarmid on uksi sulgemas, eelmisel aastal lõpetas tegevuse 6 tšintšiljafarmi, nüüd sai tööstus viimase kirstunaela ka suurima farmi otsusega loomi mitte juurde paljundada," lisas Mering.