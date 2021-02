Tee Egelile esimene sünnipäevakingitus: märtsis aastaseks saav kass ihkab koju

Egeli saabus Pesaleidja kassituppa Viljandi varjupaigast 11.novembril. 2020. Neiu on sündinud tõenäoliselt 2020 aasta märtsis. Peagi saab Egeli aastaseks ja ta väga soovib esimese sünnipäeva kodus vastu võtta.

Iseloomult on Egeli väga tasane. Inimesi veel pelgab ja jookseb eest ära. Aga kui ta on turvaliselt pesas, laseb ta pai teha. Kordagi pole ta vihast või hirmust käpaga löönud. Ta sobiks hästi ka suurtemate lastega peresse. Kindlasti tuleks anda Egelile harjumiseks aega ja olla kannatlik.

Egelil on pikk vesihall kasukas, mille taustal paistavad kohe silma tema ilusad rohelised silmad. Oma pehme karvaga suudab ta kõik südamed sulatada.

Egeli on steriliseeritud, kiibistatud, vaktsineeritud ja saanud regulaarselt ussirohtu.

Kui tunned, et just Sina võiksid aidata Egelil päriselt õitsele lüüa, siis täida ära loomasoovija küsimustik http://www.pesaleidja.ee/loomasoovija-kusimustik/ ning Pesaleidja vabatahtlikud võtavad Sinuga ise ühendust ja kutsuvad külla!

SELLEKS, ET PÄÄSTA ROHKEM LOOMI, ON TARVIS SINU ABI.

Annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50€

900 0915 - kõne hind 15€

900 0905 - kõne hind 5€