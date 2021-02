4 nippi lemmikloomaomanikule sobiva üürikodu leidmiseks

Paljud üürileandjad kardavad oma kortereid lemmikloomaga inimestele välja üürida, kuid viimasel ajal on lemmikloomad lubatud üha rohkemates üürikorterites. „Selle trendi põhjustab ühelt poolt see, et noorte hulgas on lemmikute pidamine väga levinud ja teisalt see, et teadlikul kinnisvaraomanikul ei tule tegelikult oma vara pärast muret tunda. Nõudlus selliste üürikorterite järele, kus kodulooma lubatakse, on väga suur - maakleritelt küsib iga viies üürikodu otsija, kas lubatakse lemmiklooma, sest paljudes peredes on koer, kass või mõni muu väiksem koduloom," selgitas Katrin Aron.

Katrin Aron soovitab lemmikloomaga üürikodu otsijatele järgmisi nippe:

Kasuta otsingufiltrit

Kinnisvara24.ee portaalis üürikodusid otsides saad kasutada filtrit „lemmikloom lubatud", mille abil selekteeritakse välja kõik kuulutused, mis sobivad lemmikloomaga peredele. Statistika näitab, et lemmikloom on lubatud ligikaudu 1-2 protsendis üürikodudes. Hetkel on Kinnisvara24.ee portaalis üleval 5827 aktiivset üürikuulutust, mille hulgast 59 kuulutusele on lisatud lemmiklooma lubamise märge.

Pea läbirääkimisi

Sulle meeldiva korteri kuulutuses on märgitud, et lemmikloomad pole teretulnud? Uuri maakleri või omaniku käest lisainfot, mis on selle taga - kas omanik on allergiline või on tal mõni negatiivne kogemus varasemate üürnikega. Kuna üürituru pakkumine ületab hetkel nõudlust, siis on omanikud tavapärasest paindlikumad ja võivad toreda üürniku puhul nõustuda ka lemmikloomadega.



Abiks on üürikindlustus

Kui kinnisvara omanik soovib oma turvatunde tagamiseks koduloomaga üürnikult tavapärasest suuremat tagatisraha, siis võib alternatiivida välja pakkuda hoopis üürikindlustuse. Rendin.co üürikindlustus pakub lahendust nii üürnikule kui ka üürileandjale. Korteri üürija ei pea leidma topelt tagatisraha ning kinnisvara omanikul ei tule oma vara pärast muret tundma, sest see on käetud ERGO kindlustusega.



Küsi soovitust oma eelmise korteri omanikult

Kui oled vastutustundlik rentnik ja sul on head suhted oma eelmise üürikodu omanikuga, siis küsi temalt nõusolekut soovituse andmiseks. Ehk maandab uue kodu omaniku hirme see, kui ta saab tagasisidet, et kodu hoiti ilusti ja lemmikloomad ei põhjustanud kaebusi naabritele ega kahjustusi kinnisvarale.