See vastik koprofaagia: miks su koer sööb väljaheiteid?

Märgid sellest, et su koeral on harjumus kaka kallal käia:

-hoia koera eluase võimalikult puhtana (eriti puudutab see õues aedikus peetavaid loomi)

-taga talle optimaalne füüsiline koormus

-premeeri teda pärast kakamist, juhtimaks tema tähelepanu mujale kui see, millega ta just hakkama sai

-korista hunnik võimalikult kiiresti

-ärevuse korral hoolitse, et igapäevased jalutuskäigud toimuksid kindlatel kellaaegadel, muretse talle interaktiivsed mänguasjad, mille seltsis aega veeta

-kui tegu on toidu ebapiisava imendumisega, saad abi spetsiaalsetest toidulisanditest

-kui probleem on püsiv, pea nõu loomaarstiga