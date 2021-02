FOTOD | Vabasurma minejatest poeröövliteni: neljajalgsed teenistujad aitasid mullu leida sadu inimesi

Cherry on kolmeaastane springerspanjel, kellest on saanud tubli narkokoer ja väärtuslik meeskonnaliige. Möödunud aastal aitas Cherry edukalt leida sõidukitest narkootilisi aineid. Näiteks peeti detsembri alguses kinni narkojoobe kahtlusega sõiduki juht. Cherry leidis sõidukist keelatud aine ning lisaks avastas koerajuht sõidukist laetud gaasipüstoli. Sügisel toimunud narkootilisi aineid otsivate koerte kutsemeisterlikkuse võistluses saavutas Cherry teise koha keelatud aine otsimises isikult ning kolmanda koha keelatud aine otsimises transpordivahendist.

„Teenistuskoera peamiseks ülesandeks on inimese lõhnajälje ajamine ning esemete otsimine, millel on inimlõhn juures. Samuti kõiksuguste keelatud ainete otsimine ja ohtlike inimeste kinnipidamine. Osaliselt on teenistuskoertel ka teisi töösuundi nagu tulirelvade, laskemoona, raha, aga näiteks ka surnukehade otsimine, mis kõik nõuab eraldi väljaõpet," rääkis politseimajor.

Suure osa atesteeritud teenistuskoera tööajast moodustavad erinevad koolitused, mille käigus lihvitakse olemasolevaid oskusi või õpetatakse ajapikku juurde aina uusi. „Teenistuskoerte õpetamine ei ole tegelikult keeruline, sest nende teotahe on meeletu. Teenistuskoerad annaks igal hetkel kõik, et oma koerajuhi ehk peremehega patrulli, otsingutele ja muudele politseitöös ette tulevatele väljakutsetele minna saaks," kirjeldas Tänav.

Keskmiselt on ühe teenistuskoera karjäär politseis kuni kümme aastat, misjärel saadetakse ta pensionile. See tähendab, et koer jääb nautima väljateenitud puhkust ning seda ikka oma politseinikust või piirivalvurist peremehe koju. Tihti juhtub, et enne teenistuskoera vanaduspensionile jäämist võtab koerajuht endale vanema koera kõrvale uue kutsika, kellele politseitööks vajalikke oskusi õpetada.