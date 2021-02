Omanik jättis kontrollimatult paljunenud koertepesakonna pakase kätte

Koerad asuvad Harjumaal ning veterinaari juures teostatavatele protseduuridele kulub kokku umbes 850 eurot. Lisaks oleks vaja kvaliteetset toitu hoiukodusse minevale emmele ja kutsikatele, samuti vanahärra koertele. Kahjuks sellist raha MTÜ-l endale ei ole, sest nende põhitegevus on kasside päästmine ja nendegi kliinikuarveid on juba üksjagu maksta. "Kui me aga kohe ei tegutse, on varsti seitsme koera asemel ehk üle 20, sest ka emased kutsikad on varsti suguküpsed ja isased koerad ju valmis nendega toimetama," hoiatavad vabatahtlikud. "Või siis lõpetavad järgmised kutsikad ämbris. Igal juhul on olukord selline, et papile ja ta koertele on vaja kiiresti appi tulla."