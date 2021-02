Külm purustab rekordeid: lemmiklooma koht pole praegu õues!

„Juba esimeste niiskete ja külmade ilmadega saabub meile palju teateid koertest, keda ei sobi õues pidada või kelle tingimused ei taga loomale heaolu. Õues peetakse koeri, kelle karv on liiga lühike, kes on liiga väikesed ja tihti tingimustes, mis ei võimalda loomale kuiva ega sooja kohta," kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Kaisa Kamm. Inimesed kipuvad arvama, et olenemata koera karva pikkusest või tema enda suurusest taluvad nad külma paremini kui meie.