Ei mingit "kuradi siga"! Loomakaitseorganisatsioon palub loobuda loomade nimetusi kasutavast sõimust

"Sead on väga intelligentsed, empaatilised ja seltsivad loomad. Maod on arukad, neil on tugev perekonnatunnetus," toob PETA näiteid, miks kedagi seaks või maoks sõimata on kohatu. Organisatsioon leiab, et sellised väljendid alandavad loomi kui emotsionaalseid elusolendeid.