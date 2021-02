Näguripäevi näinud September ootab turvalisse koju pääsemist

Esmasel kohtumisel nähes inimest enda poole liikumas, surub kiitsakas September oma keha võimalikult madalaks, ajab silmad suureks ja näitab ruttu oma hambaid. September lihtsalt ei tea, et ta ei pea enam karmidel tänavatel oma heaolu ja elu eest võitlema ning ta võib meid usaldada, sest me ei tee talle haiget. Hoiukodus viibimise aeg on talle näidanud, et inimesed võivad olla head ja toredad, meie oleme siin selleks, et teda armastada ning me teeme kõik, mis meie võimuses, et teda kurja maailma eest kaitsta.

Septembri tulevane perekond peab kindlasti kõvasti kannatust varuma, sest kassi silmadest paistab alguses suur hirm inimeste vastu ning tema usalduse võitmine on pikk protsess. Aga see on seda väärt! Kui ta end avada julgeb, siis on tegu mängulise ja uudishimuliku kassiga, kes tuju korral soovib paisid ning kes käib sul sabas, vaadates, mida sa teed. Kui ta tunneb end mugavalt, siis ta tuleb sulle ise lähemale, aga seda ei maksa alguses loota. On näha, et paid on talle kulla hinnaga ja ta lööb isegi kiindumusest nurru, kui saab aru, et temast hoolid. Ta vajab enda kõrvale kedagi, kes ei eelda, et ta koju jõudes kohe valmis sülekass on. September sobib inimesele, kes teab, et algus võib olla väga raske, kuid kes ei anna alla.