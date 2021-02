Pikka aega püsiv paks lumi seab metskitsede elud ohtu

Metskitsede populatsioonilegi tervikuna mõjub nõrgemate isendite välja langemine talvekuudel tervendavalt ja külma aja elavad üle kõige tugevamad. Kuid ka nemad vajavad inimese hoolitsust ja abi. Inimese soov loomi aidata on teretulnud nähtus ja selleks ei peagi alati tegema uskumatult suuri pingutusi. Kõige lihtsam, mida me kõik teha saame, algab sellest, et me loomi jälgides neile liiga ligi ei tükiks, kuna hirmunud loomad põgenevad ja kulutavad niiviisi palju vajaminevat energiat lumes endale valimatult teed rajades. Loomi kohates tuleks vältida neile lähedale hiilimist - juba sel moel ongi looma jaoks suur panus antud. Jahimeestele soovitan mitte jahti pidada lahtiste jõgede läheduses, kuna loomad võivad hirmust proovida ületada jõge ja kuna jääolud jõgedel on siiani salakavalad, võib see lõppeda hirmunud loomale väga kurvasti. Jahimehed ei pruugi sellest kunagi isegi teada saada, et loom hätta on sattunud. Metsloomad põgenevad enamasti keskelt lahti olevasse jõkke ikkagi viimases hädas. Eriti taunitav on mitme jahikoeraga jaht jõgede äärsetel aladel, sest koertega jaht paksus lumes on esiteks ebaeetiline ja teiseks koerte eest põgenevad metsloomad viimases hädas jõkke.