ILSE BLOGI | Nii väike, aga juba taks?!

Ilse enesekindlus lõi küll pisut kõikuma, kui möödunud nädala lõpus uude korterisse kolisime: mis mõttes, alles immigreerusin Lätist Eestisse ja nüüd juba järgmine koht? Seega istus ta algatuseks mõtliku näoga mõnda aega kohvrite vahel, et oleks mingigi lõhna kaudu tuttav pidepunkt. Aga sangviinik ei lase end elumuutustest teadagi pikka aega häirida, vaid võtab neid põneva kogemusena, nii et nüüdseks on kõik nurgad läbi nuhutatud ja selgeks tehtud taksi-WC asukoht, mille vastu ta ei eksi. Diivaniküsimuses pole me aga kaugeltki ühel meelel: pisikesed käpad sinna hüppama veel ei ulatu, küll aga teevad meeleheitlikke katseid lihasjõuga end mööda jalgu üles vinnata. Seega tuli kompromissina appi tütre sõber, kes kinkis Ilsele ilusa pehme pastelsetes toonides pesa, et mugavusvajadus oleks rahuldatud.