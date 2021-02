FOTOD JA VIDEO | Kits, kukk ja rott panid näituse avamisel kujunduse nahka

Algselt detsembri algusse plaanitud ja muuseumide sulgemisega edasi lükkunud avamine toimus jaanuari lõpus plaanitust hoopis erinevas seltskonnas. Pärast pikka koroonapausi avatud näitus räägibki just nendest karvastest ja sulelistest, kes said esimesena näitust näha ja ka nokitseda. Loomad jõudsid vanalinna Ranna Rantšo Farmiloomade turvakodust. Kui mujal maailmas on loomad varemgi näitustel käinud - näiteks külastasid pingviinid Kanadas kunstimuuseumi -, siis Eestis pole nii suurt ja värvikirevat seltskonda veel näituseavamisel nähtud.

Kõigile oli üllatuseks, kuidas farmiloomad Kiek in de Kökis stressivabalt ringi patseerisid ja näitust uudistasid, vahel nina pihku pistsid ja leiba küsisid. Tundus, nagu käiksid nad iga päev kusagil kultuuri kaemas.

Avamisel osalenud näituse kunstnik Ivika Luisk tunnistab, et loomade tulek näitusele oli samaaegselt suursugune ja kaootiline: „Loomad läksid ju igale poole ja nemad ei teadnud, mis on rekvisiit ja mis on päris. Olime toonud näitusele meeleolu loomiseks vähemalt viis aastat vana heina, kuid seda sõid nad suurima heameelega. Üks väike külastaja püüdis täie jõuga kitkuda lahti ka seinaservale liimitud heinatutti, et seda kitsekestele pakkuda. Veider oli mõelda, et alles eelmisel õhtul käisime näitust pisikeste pintslitega üle, et iga auguke ja liist oleks õiges toonis, ja järgmine hommik oli kohal loomaaed. Nad jätsid maha ka palju väärt väetist, mis andis näitusele hetkeks päris autentse aroomibuketi".