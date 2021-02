Kus on hundi kodu? Eesti rahvusloom eelistab käia mööda harjunud radu

Hundi käitumine on talvisel perioodil üsna rutiinne ja ettenägelik. Olen märganud, et hundid teevad oma territooriumil talveperioodil üsna tavapäraseid ja kindlaid käike. Ilmselt teevad nad seda ka suvel, kuid suvisel ajal ollakse väikeste kutsikate tõttu siiski rohkem pesapiirkonnas. Kusjuures ajaliselt võib ka öelda, et ühest punktist teise jõudmine võtab neil aega umbes nädala, sõltuvalt, kus miskit süüa on leitud.

Hundi kodu paikneb 800-1000 ruutkilomeetril, kilomeetrites umbes 30 korda 30 kilomeetrit. Päris palju käiakse isegi sama rada ehk siis minnakse ja tullakse mööda samu lõike. Nii on hundid lumega eriti etteaimatavad.

Sama infot kasutatakse ka neid küttides. Kui näen ühes kohas märgistusjälgi või lihtsalt jälgi, siis tean juba ette, et sõites paar sihti edasi näen ma jälle tavapärases kohas nende samade huntide jälgi. Nii saab kogu huntide territooriumile ringi peale teha ja öelda, millises osas nad parasjagu on ja kuhu on teel.

Uued teed kohtades, kus neid enne ei olnud, teevad nüüd hundid veelgi nähtavamaks, kuna enne sinna autoga ei pääsenud. Lisaks jätavad nad just teede ristidele ohtrasti märgistusmärke. Nende käigud muutuvad ka vastavalt ilmastikuoludele, näiteks lumega. Kui sügavas lumes on energiakulukas käia, siis valib ka hunt tihti metsatee, kus lumi on lahti lükatud.

Suures plaanis jälgivad ka hundid maastikupiire ja muutusi. Mööda kraavi ja jõekaldaid meeldib neile ka käia, sealt võib ju teinekord jõekaldal maiustavat kobrast jahtida ning joogivesi on ka kohe lähedal. Samuti mõjutavad käimiskoridore suured maanteed. Eriti oluline on jätta loomadele sh ka huntidele ülekäigukohti. Olen nende jälgedes käies mõistnud, et nad otsivad just seda pudelikaela kohta, kus mõni maantee ületada. Ehk siis: kui see kraaviäärne metsa- või võsariba, siis on nad kohe palju nähtavamad ja võivad inimestele rohkem silma jääda. Mitte, et nemad selle valinud oleksid, tihti ei ole neil lihtsalt muud valikut.