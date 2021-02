Koera või kassi ökoloogiline jalajälg on võrreldav auto omaga: kuidas aidata neljajalgsel sõbral keskkonda säästa?

Õnneks jõuame järjest lähemale ideele, et igaüks meist saab ökoloogilise jalajälje vähendamiseks anda oma panuse. Küsimus on aga selles, et kuidas me saame oma süsinikujälge vähendada lemmikloomade omanikena?

Toitumine

Suurem osa kasse ja koeri kõnnivad ringi natuke liiga palju täiendavat „kohevust" kasuka all. Kaks või kolm lisakilo võivad alla 10 kilogrammisele loomale tohutult palju muret valmistada. See on ülekaal, mis võib põhjustada näiteks südamehaiguseid või liigestega seotud probleeme. Järgmisel visiidil veterinaararsti juurde küsige, kui palju toitu peaks teie lemmikloom igapäevaselt tegelikult saama.

Ülekaalukalt suurimaks lemmiklooma süsinikukäpajäljeks loetake lemmikloomatoidu tootmist, mis tekitab palju CO2-jäätmeid. Enamik koeri tarbib meeleldi aga kõike, mida te nende kaussi panete. Siinkohal on oluline hoolikalt jälgida toitude märgistusi ning koostisosasid.

Soovituslik on valida toidud, mis sisaldavad kvaliteetset toorainet - veiseliha, lambaliha, kana või kala ning vältida tuleks odavamaid variante, mis on täis maisi, toiduvärve või teisi lisaaineid. Kvaliteetsemad toidud maksavad rohkem, kuid koerad ja kassid söövad neid tavaliselt vähem, tekitades vähem väljaheidet. Seega üks esimene samm, millega saame anda oma panuse ökoloogilise jalajälje vähendamiseks on vaadata kriitilise pilguga üle oma lemmiku toidulaud.

Kevade saabudes koos linnulaulu ja tärkava loodusega sulab lume alt välja rohkelt koerte väljaheited. Väga oluline on oma lemmiku järelt ilusti koristada, sest koerte väljaheide on potentsiaalne parasiitide leviku allikas. Tänapäeval on kergesti kättesaadavad ka biolagunevad kotid, mis mõeldud koerte väljaheite korjamiseks.