Kas saad aidata? Imekaunis Lumepall pääses napilt ohtlikust viirusest

Lumepall jõudis meieni teisest varjupaigast ja tundus igati terve kassipreili olevat. Kuid ühel õhtul avastas Pesaleidja töötaja, et Lumepall on kahtlaselt kössis ja uimane. Lähemalt uurides selgus, et tal on tekkinud vedelikupuudus ja alajahtumine. Kiirelt võttis ta esimesed meetmed kasutusele ja lubas paari tunni pärast uuesti vaatama minna. Kuid öösel selgus siiski, et vabatahtlikud ei saa omalt poolt enam midagi teha ja tuleb kähku PetCitysse erakorralisse vastuvõttu sõita.

"Kahjuks kassikesed ei vali kellaaega, millal haigeks jääda ja teinekord juhtub see öösel, kui visiiditasu on kahekordne. Mõne juhtumiga me ei saa ka oodata hommikuni ja Lumepall oli üks nendest, sellepärast on ka summa nii suur," selgitab Pesaleidja vabatahtlik Kairit Pall. "Kuid õnneks õnnestus ju meil Lumepall terveks ravida ja tänaseks päevaks on ta kõige suurem miilustaja ja armastaja, keda me näinud oleme. Meie armastame ja oleme koos temaga õnnelikud, aga kahjuks õhust ja armastusest me arstidele maksta ei saa."