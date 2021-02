Talvejope, osoonivann ja käpavaha: kuidas hoolitseda koera eest pakaseperioodil?

Sooja talvejopet on kindlasti vaja väiksematel, õhukese ühekordse karvkattega ning saledatel koertel, sest nendel hakkab praeguste ilmadega õues kiiresti külm. „Kui koeral on korralik karvkate ning soe aluskarv, siis võib ka õhukesem vihmamantel olla piisav, sest see kaitseb tuule ja niiskuse eest. Samuti ka koertega, kes on pisut rasvunud - nimelt võib rasvunud ja/või paksema karvkattega koerte puhul liiga soe jope põhjustada hoopis ülekuumenemist," selgitab Ksenia German.

Lemmikloomariiete mood on järjest mitmekesisem ning loomaomanikud saavad valida arvukate stiilide ja aksessuaaride seast - lisaks ülerõivastele tehakse loomadele kleite, kraesid, salle kui ja kostüüme, kuid need on oma funktsionaalsuselt eeskätt trendirõivad. „Eriti praeguste ilmadega peaks eeskätt mõtlema funktsionaalsusele - et loomal oleks õues hea ja soe olla. Samamoodi, nagu ei peaks suvel trendijärgimise nimel looma liigselt riietama," rõhutab Ksenia German. Samas on erinevatel aastaaegadel ja tähtpäevadel lemmikute rõivastamine aksessuaaridega vahva komme, mis ei too rõõmu ainult loomaomanikele, aga ka lemmikule endale, sest see tõmbab talle inimeste tähelepanu, mida paljud loomad väga naudivad!