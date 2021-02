INTERVJUU | Koerte massöör Karolin Tohv: "Koerad tervenevad läbi energeetilise puudutuse!"

Esimene kord on koerte jaoks alati uus ja imelik kogemus- mingi võõras tädi katsub igalt poolt, ka sealt, kus on valus. Massaaži käigus nad siiski lõdvestuvad ja naudivad protsessi. Järgmistel kordadel on koerad alati lõdvestunumad, sest nad teavad, mis neid eest ootab- suur lõõgastus, mis sest, et mõni koht on natuke valus. Minu enda koer oli varasemalt väga närviline ja ootamatu käitumisega. Ta ei armastanud puudutusi, kuid nüüd on teised lood. Koerte närvilisus liigub paljuski mööda rihma. Kui omanik on närviline ja stressis, kandub see edasi koerale ja kõik need pinged lähevad edasi koera kehasse. Päris agressiivsetele koertele massaaži ei ole teinud- olen seisukohal, et enda hoidmine on oluline ja teadmine, kuidas mingi olukord lõppeda võib.

Mina käin massaaži tegemas koera kodus- seal tunneb ta end kõige turvalisemalt ja koer on vähem pinges. Koer võiks olla vähemalt 5 tundi enne massaaži söömata - kellelegi ei meeldi täis kõhuga massaaži saada. Samuti peaks koer peale seanssi vähemalt 2 ja pool tundi olema toas soojas, selleks, et keha massaažist taastuks. Massaaž on koera kehale nagu maraton - veri hakkab sees kiiremini liikuma ja keha teeb nii-öelda tööd kaasa. Peale massaaži võib koer olla väsinud.

Koerte massaaž ei ole luksusteenus, nagu arvatakse. Luksus on see, et su koer on terve. Massaaž sobib kõikidele tõugudele, igale vanusele. Massaaž mõjub hästi näiteks kutsikate närvisüsteemile, nende arengule ja sellega saab ennetada mitmeid haiguseid. Vanadel koertel aitab massaaž ilma valudeta elu nautida, sest tihti kannatavad nad krooniliste lihaspingete all. Operatsioonijärgsel taastumisel on massaaž samuti väga suureks abiks, kus paranemine kiireneb ja tüsistused vähenevad.

Kasutate kehatehnikaid, millega saab mõjutada koera haavade paranemist ja tühistada kehas talitlushäireid. Kuidas need tehnikad täpselt töötavad?

Tegemist on Access Consciousness energeetiliste kehatehnikatega: rakumälu ja MTVSS. Need on käed peal kehaprotsessid, kus kehad tervenevad läbi energeetilise puudutuse. Neid tehnikaid kasutatakse ka inimestel. Toon näiteks ühe loo. Nägin oma koeral naha peal punetavat laiku ja olin kindel, et tegemist on „hotspotiga", sest varasemalt oleme sellega kimpus olnud tema aluskarva tõttu korduvalt. Teadsin, et hotspot levib väga kiirelt, väga laiaulatuslikult ning on tohutult valulik. Tegin koerale rakumälu ning sama päeva õhtuks oli punetava koha asemel roosa pisike täpp. Samuti olen teinud talle Mtvssi ja tema põielihased paremini tööle saanud. Steriliseerimise tüsistusena on tema põielihased nõrgenenud ning ühel hetkel hakkas igapäevaselt tal uriin palju lekkima. Peale mitmeid kuid seda protseduuri saanuna on olukord selline, et lekkeid on vaid mõned korrad kuus ja tablette endiselt talle ei manusta.

Kas olete pidanud tegelema ka varjupaikadest pärit ja varem väärkoheldud koertega? Kuidas massaaž nende puhul mõjunud on?

Huvitaval kombel on enamjaolt minu juurde sattunud koerad, kes on pärit kennelitest. Väga nõrga närvikavaga või füüsiliselt väärkoheldud koeri masseerinud ei ole. Nendega oleks huvitav töötada ja näha, kuidas massaaž neile mõjub. Kindel on see, et see mõjub hästi, sest massaažiga mõjutatakse ka närvisüsteemi.

Milliseid kehapiirkondi koertel masseeritakse? Kas sellega tuleks toime ka looma omanik?

Oleneb massaažist, aga üldmassaaž kaasab kõiki lihaseid koera kehas, ka saba. Samuti tehakse koertele vistseraalmassaaži ehk siseelundkonnamassaaži, mis aktiviseerib seedimist, vähendab pingeid- sest kõik pinged salvestatakse kõhupiirkonda ja elunditesse. See vähendab ka stressi, parandab vere- ja lümfiringet.

Paljud loomaomanikud on öelnud, et „ma teen ise oma koerale massaaži, youtube`ist vaatan ja teen". Massaaži kui sellist ei soovita teha youtube`i videotest ajendatult. Sa ei tea ega tunne täpselt, kus miski lihas või liiges asub, ei ole teadlikkust, kus asuvad lümfid- neid valesti masseerides võib verre sattuda väga palju mürkaineid, mis koera tervisele head ei tee.

Pigem soovitan oma lemmiku keha lihtsalt õrnalt puudutada ja silitada - puudutus alati muudab, loob lähedust ja ühendust kehadega. Päris puudutust on alahinnatud ja ometi on see just see, millest me kõik puudust tunneme. Lubame seda siis ka oma lemmikutele rohkem, kas siis enda käe läbi või asjatundja kaudu. Rohkem infot leiab kodulehelt www.loomalepai.ee või Facebookist ja instagramist LoomalePai.