Koroonaviirus tõmbas mitmes riigis karusnahatööstusele kriipsu peale

Rootsi ja Iirimaa piirangute näol on tegu oluliste arengutega karusloomakasvatuse lõpetamise suunas. Eesti on karusloomafarmide keelustamisele samuti lähedal - oktoobris 2020 läbis seaduseelnõu riigikogus esimese lugemise. Eelnõu jõustumiseks on aga vaja läbida ka teine ja kolmas lugemine.