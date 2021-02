Igaveseks tuppa määratud? Varjupaigast võetud kass sobib õueeluks vaid hiirepüüdja ametis

Võib tekkida küsimus, kuidas hoida kassi aias? Oleme harjunud, et koertele ehitatakse väliaedikuid, miks siis mitte kassidele. Kassiaedikusse saab luua taimestiku ja ronimisvahenditega kassile põneva õuemaailma, kus värskes õhus aega veeta ja ilma uurida. Ka varjupaikades on meil olemas kasside õueaedikud. Kui ikkagi on tahtmine, et kass liiguks kogu aias, siis aiapiirde ülemisele servale saab paigutada veerlevad rullid, et kassil ei teki pidepunkti või ehitada negatiivse kaldega aiaosa, mida mööda on võimatu ronida. Igatahes lahendusi on, isegi sinnamaani, et kogu aed kaetakse pealt võrguga - ikka selleks, et kassidel oleks kodus lahe elu ja samas on territoorium piiratud.

Osa kasse võetakse majapidamisse hiireküttideks ja me toetame seda, sest see võib olla mõnele kassile ainuke elamisvõimalus. Neil on eelnev elukogemus ja neist ei saa kunagi sülekasse. Need suure isikuruumiga kassid on väga õnnelikud, kui neist hoolitakse, tagatakse söök-jook ja eluase, kuid nad saavad olla jahimehed ja olla oma tulemistes-minemistes sõltumatud. Me loovutame kasse taludesse, samuti on võetud neid lautade ja tallide juurde just hiirepüüdjateks. Selliste majapidamiste juures asuvad territooriumid on suured, kus kass võib omapäi liikuda. Kassid on asukohakesksed ja vabatahtlikult nad sealt, kus süüa antakse, ära ei lähe. Siinkohal on ainukeseks tingimuseks, et loom ei saa järglasi ehk ta on vastavalt soole steriliseeritud või kastreeritud. Müüt, et selline kass enam hiiri ei püüa, on ammu ümber lükatud. Kes püüdis hiiri enne, püüab neid ka peale operatsiooni ja kes ei püüa, see oli juba enne laisk. Samuti puudub opereeritud kassil suguiha, mis teda hulkuma ja paarilist otsima ajab.