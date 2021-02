Linnalehmad püüavad Pärnule rohelise turismilinna tiitlit

Tänavu märtsis on lehmadel võimalik Pärnule tuua auhind "Green Destinations Story Award Public`s Choice", mis tähendab, et hääletada saavad kõik soovijad. Hollandis asuva peakorteriga Green Destinations Community hindab linnade pingutusi oma keskkonna loodussõbralikumaks muutmisel. Organisatsioonil on esindajaid enam kui 50 riigis.