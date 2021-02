Lõuna-Korea alustas lemmikloomade koroonatestimist, haiged loomad suunatakse isolatsiooni

Loomulikult on neljajalgsetele karantiinireegleid keeruline selgeks teha, kuid ka nende puhul peab pidama 2 pluss 2 reeglit, seda ka jalutuskäigul. Kui omanikud pelgavad haigust, on avatud ka spetsiaalne karantiinikeskus Söuli lääneosas, kus nakatunud loomade eest hoolt kantakse.

Ühendkuningriikides asuva Ealrham Insituudi teadlased on juba avaldanud, et uus nn briti-tüvi on nakkavam ka loomade hulgas. The Mirrori andmetel soovitavad ka sealsed võimud hoida hoolikalt distantsi võõraste loomadega ning neid mitte silitama kippuda. Samuti on soovitav lemmikuga mitte samas voodis magada ega end lakkuda lasta.