Koroona-aasta kasvatas loomadele annetatud summat

Terve 2020. aasta vältel oli Ülemiste keskuses väljas "Aitame koos" annetusstend, kuhu soovijad said annetada raha viiele eelnevalt väljavalitud organisatsioonile. Ülemiste keskuse turundusjuht Tiia Nõmm sõnas, et kuigi 2020 oli paljude jaoks keeruline aasta ja koroonapiirangutest tulenevalt oli vähem ka keskuse külastajaid, on rõõm tõdeda, et raskel ajal ollakse valmis abivajajaid veelgi enam aitama.

"Traditsioonilise heategevusprojektiga "Aitame koos" tahame olla toeks neile, kellel on seda kõige rohkem vaja. Heade külastajate abiga kogunes tänavu annetuskastidesse rekordiline summa, millega saavad abiorganisatsioonid panustada näiteks laste ja loomade heaolusse kui ka loodusesse," ütles ta.

Annetusi koguti Eesti Loomakaitse Seltsile, Toidupangale, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, Eestimaa Looduse Fondile ja Tallinna Heleni Koolile. Organisatsioonidele kingitud annetustele lisas omalt poolt panuse ka Ülemiste keskus.

Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu märkis, et organisatsiooni jaoks on just annetused need, mis suures osas võimaldavad täita nende eesmärke ja viia läbi tegevusi.

"Oleme väga tänulikud, et vaatamata keerulisele aastale laekus Ülemiste keskuselt ja nende klientidelt meile märkimisväärne summa. Saame seda jagada lausa mitme tegevuse vahel. Lisaks kodutute loomade päästmisele aitab annetus meid ka inimeste nõustamise, teavitamise ja koolitamise juures. Ehk anname inimestele oma infoliinil nõu erinevatel loomade seotud teemadel ning aitame probleeme lahendada, korraldame kampaaniaid, käime koolides ja lasteaedades rääkimas loomakaitsest ja loomade pidamisest."